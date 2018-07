RIETI - Dopo lo stop forzato dello scorso anno torna la «Water and Fire» a Rieti e quest'anno raddoppia con due giornate piene di eventi spettacolari. La manifestazione giunta alla sua quarta edizione conferma la squadra vincente che vede in campo il Moby's Sub Apnea Blu Rieti e il Rive Gauche Cafè. Stasera la kermesse che ha incantato tutti con i suoi spettacoli di fuoco e acqua. Oggi pomeriggio in programma altre prove sportive, esibizioni di ginnastica ritmica e laboratori. Alle 21.30 inizio dello spettacolo in acqua con dimostrazioni dei cani da salvataggio dell'Associazione Sics, musica e spettacoli acquatici in notturna.



Ma l'estate è anche tempo di sagre. Domenica nel borgo medievale di Collalto Sabino sagra delle cordicelle, piatto tipico della tradizione locale, seguito da spezzatino alle erbette di montagna. Il tutto accompagnato dai mercatini di prodotti tipici della riserva naturale Monti Navegna e Cervia. All'interno del Castello Baronale alle 16 concerto di musica classica del progetto Passi Armonici. Inoltre con l'associazione «Camminando con...» si potrà partecipare a una escursione nel sito Montagliano Sfondato. A Cantalupo fino a domenica sagra degli gnocchi tra musica e gastronomia, inoltre questa sera notte bianca e mostra mercato delle stagioni. A Canneto 16esima edizione della sagra della pizza fritta oggi e domenica. Dalle 18 di oggi stand gastronomici e in serata musica da ballo liscio e balli di gruppo sudamericani. A Talocci, sempre oggi e domenica, nona sagra della lumaca al parco fonte Pesole. Il via alle 18 con animazione bimbi e dalle 19.30 la sagra. In serata liscio e balli di gruppo. Domenica «Orvinio in arte»: mostre di pittura, scultura e fotografiche con artisti della galleria d'arte Galla e dell'Accademia Belli di Roma, dell'Accademia delle belle Arti di Macerata. Incontro letterario col poeta, scrittore e pittore Alberto Canfora, poi spettacolo di danza della scuola «Danza Studio Centro Arades» diretto da Erika Padovini, mercato dell'arte, artigianato e dell'agricoltura locale.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:28



