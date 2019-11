RIETI - Nuova spedizione e questa volta per un anno intero. E' la storia di Alberto Salvati, della Sabina, che a distanza di due anni torna per una spedizione in Antardide, dove resterà per un anno. La sua storia.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 13 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA