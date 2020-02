RIETI - L’emergenza Coronavirus ferma anche i campionati di rugby e fa slittare di una giornata il calendario della serie C dove, nel girone 6 poule promozione, la Reathyrus si gioca il passaggio nella serie superiore e quindi la gara in programma domenica prossima a Latina si disputerà domenica 22 marzo.



A comunicarlo la stessa Federazione italiana rugby in una nota in cui annuncia che tutti i campionati nazionali, serie A, B e C slitteranno di una settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA