RIETI - Tutto pronto in casa Arieti per l’ultima trasferta della stagione. Nel XXII turno del campionato di Serie B gli amarantocelesti saranno impegnati sul campo del Parma Rugby 1931 in quella che sarà l’ultima gara stagionale. I padroni di casa arrivano al match con la decima posizione in classifica scaturita dalle 8 vittorie e 13 sconfitte collezionate nell’arco del campionato, percorso che gli garantisce cinque punti di distacco dalla squadra reatina. Nonostante la posta in gioco sia pressoché nulla ai fini della classifica, si preavvisa una trasferta ostica per via della condizione d’emergenza della rosa amarantoceleste.



In società continua l’impegno degli Arieti nell’essere presenti nelle scuole medie inferiori e superiori del reatino. «C'è grande interesse da parte dei ragazzi, abbiamo svolto molte lezioni in palestra dando corpo al progetto "Rugby per tutti’’» spiega il tecnico Giuseppe Marone alle prese con l’opera di diffusione della disciplina rugbistica all’interno degli istituti. «L’interesse - conclude Marone - è evidente e per questo motivo aspettiamo ora un bel gruppo di giovani che si cimenteranno nei primi rudimenti rugbistici da sviluppare presso lo Stadio del rugby in viale Fassini».

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



