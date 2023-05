RIETI - A Rocca Sinibalda il sindaco sarà ancora Stefano Micheli.

Il sindaco uscente ha primeggiato con la lista Rinnovamento comunale, ottenendo 354 voti (71,66%).

Gli altri candidati erano Rosella Bianchi per lista civica Rocca Sinibalda unita (78 voti, il 15,79%), Mario Concezzi con lista civica per Rocca Sinibalda (60 voti, il 12,15%), Paola Torbidoni per Italia dei diritti (0 voti), Stefano Testa per Mpl (2 voti, lo 0,40%).