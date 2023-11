Passo Corese, rissa all'esterno di un locale: tre denunciati dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, tre cittadini stranieri per il reato di rissa

I tre, tutti di giovane età, mentre si trovavano all’esterno di un noto e frequentato bar di Passo Corese, hanno improvvisamente iniziato a litigare, colpendosi violentemente a vicenda, creando sgomento e paura tra le altre persone presenti all’interno del locale.

Il proprietario dell’esercizio commerciale, vista la situazione di pericolo venutasi a creare, ha segnalato l’accaduto alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, per il tramite del Numero Unico di Emergenza 112, chiedendo un immediato intervento di una pattuglia.

I militari prontamente accorsi hanno dapprima sedato, con non poche difficoltà, la violenta lite in corso e riportato la calma tra i presenti. Hanno poi proceduto ad identificare le tre persone coinvolte nella rissa, scaturita, stando ai primi accertamenti, per futili motivi.

I giovani sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica e dovranno ora rispondere del reato di rissa.