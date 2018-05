di Massimo Cavoli

RIETI - Si riduce il numero degli imputati rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta su «Risorse Sabine», la società partecipata dalla Provincia di Rieti, finita in liquidazione e poi nel vortice di un’inchiesta della Finanza sul corretto uso dei fondi erogati dalla Regione Lazio per garantire l’occupazione a 107 lavoratori socialmente utili, tutti licenziati. GLI IMPUTATI In tre sono stati rinviati a giudizio per truffa aggravata e falso (Giovanni Mascioletti, presidente della...