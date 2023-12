“Il mistero della Befana. Il racconto sotto l'albero”, evento nella riserva dei laghi Lungo e Ripasottile

RIETI - Sabato 16 dicembre, la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile nell’ambito delle attività programmate per il periodo natalizio e finanziate dalla Regione Lazio, arriva in città e promuove “Il mistero della Befana. Racconti sotto l’albero.”.

A partire dalle ore 16:00, presso la Sala Delfino, Palazzo Dosi, in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 17 a Rieti, con l’apertura dei saluti delle Autorità e del Direttore della Riserva Dott. Angelo Cappelli, si terrà una conferenza a cura del Prof. Paolo Portone che ci condurrà alla riscoperta delle nostre radici. L’ enigma della Befana: “Moglie di Babbo Natale, amica dei Re Magi o Antica Signora dell’Abbondanza?”. Una storia tutta da scoprire.

Paolo Portone, è un ricercatore indipendente, allievo di Rosario Villari, laureato in storia moderna con una tesi sulla caccia alle streghe nell’antica diocesi di Como. Membro della Società Italiana di Storia delle Religioni (SiSr), attualmente presidente dell’Associazione culturale, Bonae res - Storie di popoli e di tradizioni (IM). Storico, antropologo, docente e autore di numerose pubblicazioni si occupa da oltre vent'anni del fenomeno persecutorio contro le streghe in Italia.

Come cultore della materia ha partecipato a numerosi convegni, pubblicando i suoi studi su riviste scientifiche, dizionari ed enciclopedie, approfondendo in particolare il fenomeno della lotta alle superstizioni in relazione all’emergere nel cuore dell’Europa occidentale, tra medioevo ed età moderna, del mito della stregoneria diabolica.

Collabora all’evento l’Associazione Il Nido di Ana di Rieti. Interverranno alla conferenza la Dott.ssa Anna Vigilante e gli operatori del Cav.

La conferenza è un’opportunità per instaurare un rapporto di collaborazione. In questa occasione il pensiero della Riserva va alle vittime della violenza di genere e per rappresentare il sostegno dell’Ente affinché tali atti non si verifichino più, la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile dice NO alla Violenza. Questo incontro è finalizzato ad un percorso con degli incontri di sensibilizzazione e di informazione sul tema della violenza di genere.

Al termine un assaggio di prodotti natalizi artigianali.