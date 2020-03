© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grazie agli interventi di risanamento conservativo delle infrastrutture e dei sentieri, all’interno del territorio della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, sono stati ripristinati i sentieri che collegano i due centri visita del lago Lungo e del lago di Ripasottile per una lunghezza di 8 km.Interventi di riparazione a causa delle avverse condizioni meteo, hanno altresì interessato i capanni di osservazione dell’avifauna e i relativi ponticelli di accesso e di avvicinamento.Sono alcuni dei lavori in fase di completamento che la Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile ha messo in campo «grazie alla sensibilità del Consigliere Fabio Refrigeri, il quale ad esito del riconoscimento dello stato di columità naturale da parte della Presidenza del Consiglio, ha avviato il percorso migliore per poter consentire l’attivazione dei finanziamenti necessari alla rimozione del pericolo per la pubblica incolumità e per il ripristino dei danni subiti alle infrastrutture della Riserva», così dichiara il Commissario Guido Zappavigna che rilancia sulle lavorazioni in corso, segnalando che oltre a quanto in precedenza, sono stati eseguiti lavori per la sistemazione spondale di alcuni tratti fluviali del Fiumarone, Vergara e S. Susanna.Altri lavori sono in corso di esecuzione da parte di una cooperativa che utilizza, al fine del reinserimento nel mondo del lavoro, operatori in regime di restrizione di libertà, lavori finalizzati alla manutenzione di tratti del Cammino di Francesco e al ripristino delle postazioni di birdwatching.Si ringrazia la Regione Lazio e la Protezione Civile che hanno permesso l’attuazione di questi programmi con interventi mirati.