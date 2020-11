Anche la Piana Reatina nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico

RIETI - Via libera all'ingresso nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali per nove territori: il Paesaggio agrario di olivastri storici del "Feudo di Belvedere" - Località San Nazario - San Nicandro (Foggia). Il "Paesaggio policolturale di Fibbianello" del Comune di Semproniano (Grosseto); Il Paesaggio dei "Vigneti Terrazzati del Versante Retico della Valtellina"; Il Paesaggio della "Bonifica Romana e dei Campi Allagati della Piana di Rieti" - candidatura presentata dalla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile - (Rieti); Il Paesaggio storico della "Bonifica Leopoldina in Valdichiana" in Toscana; Il "Paesaggio Agro- Silvo- Pastorale del territorio di Tolfa", nel Lazio: "il Sistema Agricolo Terrazzato della Val di Gresta" in Trentino; "Alti Pascoli della Lessinia" in Veneto; Il "Paesaggio rurale dei vigneti terrazzati della Valle di Cembra" in Trentino.

Sono stati firmati dalla ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova i decreti di iscrizione al Registro nazionale di nove nuovi paesaggi rurali italiani, dopo la recente approvazione da parte dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali. «Un passaggio importante nell'azione di tutela del patrimonio storico rurale del nostro Paese - ha dichiarato la Ministra - Un impegno che proseguirà con convinzione nell'intento di salvaguardare sempre di più quei paesaggi agricoli, forestali e pastorali, che maggiormente hanno conservato i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, usi del suolo agricolo, tecniche di allevamento, sistemazioni del terreno, mosaici paesaggistici e manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità».

I nuovi paesaggi iscritti al Registro potranno quindi fregiarsi in futuro del marchio collettivo del Paesaggio rurale storico italiano, in corso di definizione. «Conoscendo e valorizzando pienamente le radici agricole della nostra cultura e della nostra economia, costruiamo il futuro del Paese - ha proseguito la ministra Bellanova - Un futuro che dovrà vedere nell'agricoltura un settore di primaria importanza su cui fondare un rilancio economico e sociale dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo ancora vivendo. Attrattivo sempre più per le nuove generazioni e le donne, la più straordinaria leva per l'innovazione su cui il Paese può contare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA