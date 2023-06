Iniziati i lavori di bonifica degli apparati radio al Rifugio Rinaldi sul Terminillo

RIETI - E’ iniziata sabato scorso, a cura della Commissione “Rifugi e Opere Alpine” della Sezione CAI di Rieti la bonifica degli impianti radio, ormai in disuso, installati presso il Rifugio Massimo Rinaldi sul Terminillo.

Nel corso dei lavori della prima giornata sono stati individuati numerosi apparati non funzionanti (tra cui batterie, cavi, amplificatori e sistemi per un peso di circa 400 chilogrammi) che con l’aiuto di soci volontari e del gestore del rifugio sono stati rimossi e preparati per il trasporto a valle, programmato entro il mese di giugno con l’ausilio di un elicottero, il mezzo più idoneo per i trasporti in quota.

Ulteriori interventi verranno effettuati nei prossimi giorni per rimuovere anche le numerose antenne ed i pali che le sostengono.

Questa attività si inserisce nel contesto più ampio di una iniziativa volta a restituire il decoro che merita allo storico Rifugio Massimo Rinaldi che continuerà ad ospitare sistemi di comunicazione ridotti al minimo per far fronte alle esigenze di pubblica utilità.