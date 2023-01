Domenica 29 Gennaio 2023, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 08:40

Non solo quelli dei generi alimentari. A Latina anche i prezzi di numerosi servizi di cui usufruiamo tutti i giorni o quasi da un caffè al bar all'otturazione di un dente, da un biglietto del cinema ad un taglio di capelli sembrano ormai seguire la tendenza nazionale che vede un aumento generalizzato dei costi in tutte le zone d'Italia, sempre più livellate tra loro dalle recenti fiammate dell'inflazione e che vedono ridursi sempre di più la tradizionale forbice che fino a pochi anni fa caratterizzava la differenza dei costi tra nord e sud del Paese.

Proprio come per quelli di farina, pasta, pane ed olio, infatti, anche per quanto riguarda i costi di alcuni servizi l'innalzamento dell'asticella sembra non voler accennare ad arrestarsi, anzi. Dopo aver accertato che fare la spesa a Latina è ormai caro come a Roma e che solo la carne costa meno rispetto alla Capitale, l'unico servizio tra quelli presi in considerazione da un recente studio dell'Istat per il quale la nostra città risulta più economica rispetto a Milano, Palermo e alla Città Eterna è l'affitto di un bilocale. Se infatti il capoluogo lombardo guida la classifica con una media di ben 965 euro, con Roma e Palermo che seguono rispettivamente a 730 e 625, Latina è più staccata con una media di 430: in centro città, ad esempio, i costi d'affitto per un bilocale variano da un minimo di poco più di 400 ad un massimo di 800 euro.

Tuttavia, è questa l'unica eccezione per un capoluogo pontino che sembra ormai aver raggiunto i prezzi di praticamente tutte le grandi città d'Italia: se otturarsi un dente a Milano costa 133 euro e 46 centesimi, a Latina il prezzo medio è di appena 7 euro in meno, ben 16 in più di Roma (110.46) e addirittura il doppio di Palermo (66.47).

Anche la corsa di un bus rispecchia la media nazionale a Milano e a Roma rispettivamente 2.20 e 1.50, mentre a Latina 1.20, con un massimo di 1.40 per il biglietto da 100 minuti , al pari di un caffè al bar 1.10 nel capoluogo lombardo, 1.03 nella Capitale, 1.14 a Palermo e ben 1.10 a Latina, dove ormai si sfiora anche l'euro e 30 per un espresso e risulta quasi impossibile scendere sotto i 90 centesimi.

Un altro dato che sembra confermare la tendenza di una riduzione della forbice dei prezzi tra nord e sud e, al contempo, tra la nostra città e le grandi d'Italia è quello relativo al biglietto del cinema, più economico di soli 3 euro rispetto a Milano (9.33), di 2 rispetto a Roma (8.85) e in linea con Palermo (7.64 in Sicilia, poco più di 6 nel capoluogo pontino).

A conferma dell'innalzamento dei costi, infine, c'è il costo del parrucchiere, dove Latina riesce addirittura a superare le grandi città. Se infatti a Milano, capitale della moda a livello internazionale, un taglio di capelli da donna costa circa 23 euro e 40 centesimi, Latina supera questo dato di addirittura 7 euro, con un prezzo medio di 30 euro a taglio: molto di più anche rispetto alla Capitale (19.51) e a Palermo (15.45). Sempre più diffusi in città, gli ormai popolarissimi parrucchieri di nazionalità cinese sono gli unici a trascinare verso il basso questo dato con un prezzo di circa 20 euro a taglio , fino ad arrivare ai 25/30 in centro e ai 45/50 in più di un salone di bellezza alle porte della città. Le ultime rilevazioni Istat avevano rilevato che era stato il Mezzogiorno a guidare i rincari del mese di dicembre ma, di questo passo, nei prossimi mesi questo primato potrebbe facilmente passare al centro-sud.