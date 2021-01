Ricostruzione, ad Amatrice vertice tra il presidente della Provincia Calisse e il sindaco Fontanella

RIETI - Si è svolto oggi ad Amatrice un importante vertice tra il Presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse ed il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella.

Nell’incontro, durato più di un’ora e mezza, sono stati affrontati molti aspetti legati alla ricostruzione, con particolare attenzione all’area della costa sul versante nord della cittadina, quella di Via dei Bastioni. L’Ingegner Belligno e l’Architetto Tabbo hanno illustrato il piano che la Provincia di Rieti ha messo a punto per il consolidamento dell’area.

Il lavoro, frutto di approfondite analisi geologiche, prevede un intervento differenziato in base alla natura del terreno e nei tratti più complessi è stata pianificata un’importante opera di palificazione con la realizzazione di una robusta opera di drenaggio per prevenire smottamenti.

A partire dalle prossime settimane l’Ufficio tecnico del Comune di Amatrice si coordinerà con quello Provinciale per integrare gli interventi all’interno del PSR in fase di sviluppo ed è, inoltre, previsto a breve un ulteriore incontro per meglio definire anche le fasi non prettamente strutturali dei lavori.

Altro tema affrontato è stato quello riguardante la ri-sistemazione delle strade Provinciali che hanno subito smottamenti, affossamenti. È previsto anche un intervento mirato alla riapertura dal tratto che va dal Bivio Saletta a Libertino.

Il Sindaco Fontanella ha anche sollevato la necessità di provvedere a degli appalti condivisi tra Provincia e Comune per lo sgombero neve delle strade in modo da avere un risultato più omogeno ed efficiente. Un eventuale accordo di questo tipo potrebbe essere esteso anche agli interventi estivi quali sfalci, pulizie cunette etc.

In virtù della recente convenzione con ENEL Produzione per il Lago Scandarello il consigliere Comunale Alessandro di Marco ha chiesto lo sviluppo di un piano di navigazione per il bacino idrico del lago artificiale.

“Un incontro davvero molto proficuo, che getta le basi per una pianificazione attenta e sicura della futura fruizione dell’area di Via dei Bastioni, uno dei punti più complicati per gli interventi nel centro storico di Amatrice. Quanto proposto dai tecnici della Provincia di Rieti è davvero un’ottima base. Anche il piano di consolidamento delle strade Provinciali nella zona è un necessario passo per il ritorno alla normalità. Speriamo anche di riuscire a coordinarci sia per i futuri piani neve che per quelli di pulizia e sfalcio” ha dichiarato Antonio Fontanella.

"Il progetto proposto si concentra su un'area del centro storico di Amatrice ed è studiato nei minimi dettagli per garantire massima efficacia. Sono soddisfatto dell'incontro di stamane e della volontà di azione sinergica tra Comune di Amatrice e Provincia di Rieti." ha dichiarato il Presidente Mariano Calisse.

