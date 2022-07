Real Sebastiani, biennale per Piazza: «Dal 16 agosto pronti per centrare l'obiettivo»

RIETI - Seconda conferma nel roster del Real Sebastiani Rieti. La discrezione, la capacità di dire la cosa giusta al momento giusto, di rallentare il gioco quando serve e le mille palle recuperate durante lo scorso campionato, indizi che portano ad un solo nome: Alessandro Piazza. Arsenio resterà a Rieti, con la maglia #21, anche per le stagioni.

Le dichiarazioni

«Rimanere a Rieti mi rende molto felice, con la mia famiglia ci siamo trovati benissimo. Sono contento di rimanere anche per questo senso di rivalsa che ho per come si è conclusa la scorsa stagione. Essere ad 1 minuto e 30 dalla promozione e poi non riuscire a tagliare il traguardo ti lascia l’amaro in bocca. Forti di questa esperienza, proveremo a resistere 1 minuto e 30 in più così da alzare quella benedetta Coppa. Quest’anno la squadra è sicuramente competitiva, il roster sarà molto lungo e l’obiettivo sarà sempre lo stesso. Sta a noi, che eravamo presenti già l’anno scorso, trasmettere ai nuovi quella fame di vittoria che la proprietà ha. Dal 16 agosto, data in cui ci troveremo, dovremo essere tutti consci dell’obiettivo da raggiungere e lavorare giorno dopo giorno per perseguirlo».