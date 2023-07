Real Sebastiani Rieti e Aido ancora insieme con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono

RIETI - «La Real Sebastiani Rieti è onorata di comunicare che nella stagione 2023/2024 i giocatori amarantocelesti scenderanno in campo con il logo dell’Aido Nazionale sulle maglie. E’, infatti, arrivato l’ok della Presidente Nazionale Flavia Petrin che, colpita dal progetto della Società amarantoceleste e dallo spazio che quest’ultima ha dato all’Aido e al volontariato nella stagione appena terminata, si è detta a sua volta lusingata della richiesta.

Real Sebastiani Rieti ed Aido, anche per la stagione 2023/2024, insieme con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono.

«Con molto piacere autorizziamo l’uso del logo Aido da apporre sule maglie della Sebastiani. – dichiara la Presidente Nazionale Aido Flavia Petrin – Ringraziamo di cuore la Rsr per aver scelto di promuovere il nostro messaggio in manifestazioni sportive. L’Aido incentiva corretti stili di vita e lo sport per primo. L’attività fisica consente di prevenire le malattie che portano al trapianto, rallenta gli effetti negativi della malattia ed è una terapia per chi ha ricevuto un dono permettendo una maggior durata dell’organo trapiantato.

Sarà un piacere partecipare di persona o tramite un rappresentante della Giunta di Presidenza Nazionale a qualche partita per dimostrare l’importanza che questa azione è condivisa realmente».

Felice di questa bella notizia anche il nostro Presidente Onorario Beatrice Ratti: «Ringrazio la Presidente nazionale, Flavia Petrin, per aver concesso il logo nazionale dell’ Aido alla Real Sebastiani Rieti nella quale ho l’onore di ricoprire il ruolo di Presidente onorario ,voluto dalla proprietà. Esprimo soddisfazione certa di rappresentare anche quella dei 3700 iscritti nella Sezione provinciale Aido Andrea Milardi di Rieti. Il connubio sport e solidarietà è ancora una volta, punto di forza del progetto Real Sebastiani che affonda le sue radici in una storia che parte da lontano e vola fino ad oggi su tutto il territorio nazionale. Ora anche con un logo che è un inno alla vita!»