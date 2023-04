Cinquant'anni d'amore per la vita: a Terni volontari Aido in piazza per promuovere la donazione

TERNI Tanti volontari in piazza a Terni per celebrare i cinquant’anni dell’Aido e promuovere la donazione di organi e tessuti, gesto di altissimo valore umano e di solidarietà sociale. In piazza San Francesco ieri si è svolta la piccola maratona dei volontari Aido, che hanno indossato la maglia che ricorda il compleanno di Aido e i suoi cinquant’anni d’amore per la vita. In provincia Aido conta 2mila e 700 soci, persone che hanno dato il proprio consenso alla donazione degli organi. “Ricordiamo che è possibile aderire all’Aido dando il consenso al momento del rinnovo o rilascio della carta di identità all’ufficio anagrafe - dicono dall’associazione. Quest’anno è particolarmente importante in quanto l’associazione compie 50 anni dalla sua fondazione. L’atto della donazione è un gesto di altissimo valore umano e di solidarietà.

L'obiettivo che da sempre contraddistingue Aido è far crescere il sì alla donazione, affinché sempre meno persone debbano arrendersi per una non disponibilità di quel dono che può salvare loro la vita”.