Donatori Aido, inaugurazione del terzo gruppo domani alla sede di Civita Castellana

Si allarga la famiglia dell'Aido (associazione italiana donatori organi) in provincia di Viterbo. Domenica 23, alle 11 sarà inaugurato a Civita Castellana, in via XXII settembre, nel centro storico, il terzo gruppo comunale nella Tuscia, che sarà dedicato a Rosalba Lombardi.

Ad ospitare la nuova associazione saranno i locali messi a disposizione della Curia, punto di riferimento per l'associazione "Una mano al tuo ospedale" e l'Unitalsi. Sarà presente il presidente dell'Aido regionale Cesare Quattrocchi, che guiderà in precedenza la costituzione del direttivo e l'elezione del presidente. Poi è prevista la cerimonia ufficiale con lo scoprimento della targa in ricordo di Rosalba Lombardi, alla presenza dei familiari, del sindaco Luca Giampieri, della giunta e dei rappresentanti della associazioni di volontariato di Civita Castellana, che sono stati invitati dal comitato promotore.

Sarà riconsegnato anche il labaro ( nella foto) del primo centro Aido di Civita Castellana, custodito per 35 anni nella sede dell'Avis. La nuova sede si va ad aggiungere a quelle già esistenti a Montefiascone e Capranica, molto attive. I donatori di organi in provincia di Viterbo alla fine del 2022 erano 9.017. Viterbo città ne conta 2.123, Capranica 182, Civita Castellana 190 e Montefiascone 407. Quest'ultimo centro ha organizzato un convegno dedicato ai 50 anni di fondazione dell'associazione e ai traguardi raggiunti.

L'appuntamento è in collaborazione con il Comune di Montefiascone, la Asl, il tavolo Asl del volontariato e salute, il circolo anziani di Montefiascone e la parrocchia ortodossa romena di Montefiascone e ha lo scopo di informare e sensibilizzare tutti i partecipanti, alla donazione di organi e tessuti. Sarà possibile anche iscriversi, oltre che parlare dell'importanza di una alimentazione sana per un donatore. Il convegno si terrà nella a sala conferenze della Cantina di Montefiascone, in via dei Grilli 2