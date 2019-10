IL GIRONE

RIETI - Dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia di serie C, grazie alle vittorie su Orvieto e Clt Terni, la squadra femminile del Real Rieti può iniziare a pensare al campionato. Nei giorni scorsi è stato diramato il calendario ufficiale: si parte il 14 ottobre. Sono dieci le squadre inserite nel girone delle amarantocelesti, la prima gara sarà un remake di Coppa proprio sul campo dell'Orvieto, esordio al PalaMalfatti venerdì 26 contro il Perugia Futsal Femminile.OrvietoPerugia MontebelloFutsal Perugia FemminileDon Bosco FemminileGrifo Perugia FemminileReal TadinoCollesanto AntriaClt TerniReal MasterDucato Spoleto FemminileOrvieto - Real Rieti (andata 14/10, ritorno 25/1/20)Montebello Perugia - Real Rieti (and. 20/10, 1/2)Real Rieti - Perugia Futsal Femminile (and. 26/10, rit. 7/2)Don Bosco Femminile - Real Rieti (and. 1/11, rit. 15/2)Real Rieti - Grifo Perugia (and. 9/11, rit. 21/2)Real Tadino - Real Rieti (and. 22/11, rit. 7/3)Real Rieti - Collesanto Antria (and. 30/11, rit. 13/3)Clt Rieti - Real Rieti (and. 6/12, rit. 21/3)Real Rieti - Real Master (and. 14/12, rit. 27/3)Ducato Spoleto Femminile - Real Rieti (and. 11/1, rit. 18/4)