RIETI - Sono stati giorni complicati in casa Real Rieti dopo la partenza di Duda. Serviva una prestazione d'orgoglio contro il Padova ed è arrivata. Quinto successo consecutivo per gli amarantocelesti che battono la squadra di Giampaolo 6-2.



Il Real liquida la pratica quasi in scioltezza, che passa in vantaggio dopo 6' con un destro al volo del solito Javi Roni, che si conferma. Gli amarantocelesti premono ancora e dopo una conclusione respinta di Ramon, Fortino ribadisce in rete il 2-0. Prima dell'intervallo c'è tempo per altri due gol: prima Moura in contropiede, poi Urio trova il destro del 3-1. Il primo tempo si chiude cosi.

Nella ripresa il Padova non riesce ad alzare il ritmo, ed il Real gestisce per poi inventarsi il 4-1 con una azione magistrale chiusa sul secondo palo da Ramon, che cala il poker. Giampaolo si gioca il portiere di movimento ma i suoi non creano pericoli, almeno fino al rigore concesso dagli arbitri per una presunta spinta di Micoli in uscita alta. Dal dischetto si presenta Revert Cortes, che però si fa iptonizzare dallo stesso Micoli. Il Real ha tempo di piazzare altri due gol con Rafael, che fa doppietta dalla sua metà campo, prima del definitivo 6-2 proprio di Revert Cortes.

Quinto successo consecutivo per il Real Rieti, che si gode per il momento il primato in classifica a quota 15 punti. Lunedì l'arrivo di Miki che è pronto ad iniziare il suo lavoro: la prima uscita ufficiale sarà il derby con l'Aniene del 9 novembre alle 18 al PalaToLive di Roma.

LE DICHIARAZIONI

Soddisfatto al termine della gara il patron Roberto Pietropaoli, che elogia la squadra: «Il mio Real è vivo, giocatori fantastici, dei veri professionisti in un momento non facile, fantastica anche la nostra curva. Chi non viene a vedere il futsal ed il Real Rieti si perde un grande spettacolo».

IL TABELLINO

Real Rieti: Micoli, Moura, Bucci, Ramon, Romano, Baroni, Javi Roni, Fortino, Pasculli, Rafinha, De Luca. All. Gastaldo

Petrarca Padova: Baldan, Tidu, Costa, Bergellini, Delpizzo, Alba, Urio, Mustafov, Di Salò, Vitale, Nicolazzi, Sampaio, Moretti, Revert Cortes. All. Giampaolo

Arbitri: Lamannuzzi di Molfetta, Petrillo di Catanzaro, Ribaudo di Roma2

Marcatori: 6'15'' pt Javi Roni (R), 9'43'' Fortino (R), 15'01'' Moura (R), 18'50'' Urio (P), 6'26'' st Ramon (R)

Note: ammoniti Urio (P), De Luca (R), Rafinha (R), Jelovcic (R), Delpizzo (P), Fortino (R), 15'52' Rafael (R), 18'19'' Rafael (R), 19'08' Revert Cortes (P)

