RIETI - Fine settimana vincente per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Vincono tutte, under 15, under 17 e under 19, tornata in campo dopo la sosta. Ad aprire il fine settimana è stata l'under 15, che sta iniziando a trovare continuità di risultati. I baby amarantocelesti si sono imposti 8-1 sul campo del San Giustino. Bene anche l'under 17, che resta al comando del girone C grazie al successo interno per 3-1 contro l'Airone. Ok anche l'under 19 che domenica si è imposta in trasferta sul campo dell'Italpol.



UNDER 19

Italpol - Real Rieti 1-5

2 De Michelis, Gouiache, De Sa Almeyda, Masini



UNDER 17

Real Rieti - L'Airone 3-1

2 Boria, Venarubea



UNDER 15

San Giustino - Real Rieti 1-8

2 Masini, 2 Manoni, 2 Sciarrini, Pavalache, Innocenti Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA