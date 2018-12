UNDER 19, RITORNO I TURNO COPPA ITALIA:

Olimpus - Real Rieti 5-4 d.t.s.

Tirana, Pandolfi, Stentella, De Michelis

UNDER 19, VII GIORNATA

Savio - Real Rieti 1-2

De Michelis, Stentella

UNDER 15

Club Roma - Real Rieti 2-1

Sciarrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si chiude un altro fine settimana per le squadre del settore giovanile del Real Rieti, con l'Under 19 che è stata impegnata ieri nel ritorno del primo turno di Coppa Italia contro l'Olimpus a Roma. Fatali i tempi supplementari per i ragazzi di Abati. Dopo il 3-3 dell'andata al PalaMalfatti, al PalaOlgiata i regolamentari si chiudono sul 4-4, con le squadre che vanno ai supplementari dove l'Olimpus trova il gol che vale vittoria e qualificazione. Sconfitta anche per l'IUnder 15, che va ko 2-1 fuori casa contro il Club Roma. Nel fine settimana, per quanto riguarda il campionato, l'Under 19 aveva espugnato 2-1 il campo del Savio. Turno di riposo per l'Under 17, che comanda la classifica da imbattuta e avendo raccolto solo vittorie. Questi tutti i risultati: