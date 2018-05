RIETI - Il Real Rieti ha salutato la stagione salutando i tifosi con una cena offerta dalla società. Pizza, porchetta, un po di musica ed uno schermo dove seguire insieme la finale di Champions League. Tanti i tifosi presenti, molti dei quali con addosso una maglia del Real, a testimonianza di un affetto sempre crescente.



Presente ovviamente anche la società al completo e tanti giocatori, tra i quali Romano e Schininà, Joaozinho, Pereira, il reatino Matteo Esposito, Caetano e Douglas Corsini. Assente invece Nicolodi, volato in Kuwait per un torneo estivo insieme a Chimanguinho, prossimo ad essere ufficializzato. Felice del riscontro dei tifosi il patron Roberto Pietropaoli, che ha ringraziato tutti i presenti e offerto qualche piccola chicca di mercato.



Nelle ultime ore infatti si è fatta calda la.trattativa col centrale oramai ex Kaos Vinicius, che molto probabilmente sarà il prossimo rinforzo di mercato. A proposito di quotazioni, sembrano salire in maniera importante anche quelle che portano ad Edgar Schurtz, destinato probabilmente a diventare il prossimo allenatore del Real Rieti.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



