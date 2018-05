di Mattia Esposito

RIETI - Il mercato del Real Rieti è caldissimo. In attesa della cena di fine stagione di sabato la società si sta muovendo forte per definire guida tecnica e rosa per la prossima stagione. Dopo il rinnovo di Garcia Pereira manca solo l’annuncio ufficiale per quello di Douglas Nicolodi, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Uno dei nodi da sciogliere però riguarda la guida tecnica.



Dopo che, nei giorni scorsi, il patron Roberto Pietropaoli aveva allontanato la pista relativa a Massimiliano Bellarte, nelle ultime ore le quotazioni per la permanenza del tecnico di Ruvo di Puglia sono tornate a salire dopo un colloquio dei giorni scorsi. L’alternativa risponde al nome di Edgar Shurtz, classe 1979. Lunga e vincente carriera da giocatore, Shurtz ha iniziato il suo percorso da allenatore nelle giovanili del Pescara e per lui sarebbe una prima volta assoluta nella massima categoria. Il cerchio comunque, come detto, sembra essere ridotto a questi due nomi, e novità importanti potrebbero arrivare nelle prossime ore.



Si muove anche il mercato giocatori: con la partenza certa di Corsini la società cerca un centrale, ed il nome più caldo è quello di Duarte, lo scorso anno al Napoli e che due stagioni fa vinse lo scudetto, proprio contro il Real, con la maglia di Asti. L’operazione è percorribile, c’è da limare qualcosa, ma ci sono buone possibilità che si possa trovare un accordo. Detto di Duarte però, c’è anche un sogno nel cassetto, che risponde al nome di Diego Cavinato. Il giocatore ex Asti e Acqua&Sapone, ora allo Sporting, è stato sondato nelle ultime ore, anche se economicamente l’operazione, almeno per ora, sembra fuori portata. A prescindere da come andrà a finire il Real sta lavorando sul mercato con un obiettivo chiaro: continuare ad essere protagonista.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA