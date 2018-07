di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri serata di meeting in tutta Europa tra la Spagna e l’Italia che ha visto protagonisti alcuni atleti reatini. In Spagna a Guadalajara era presente l’atleta delle Fiamme Gialle Davide Re.



Il ligure che si allena a Rieti dopo il personale corso a Tarragona durante i giochi del Mediterraneo, ieri in pista provava a battere il primato Italiano del compagno di allenamento Matteo Galvan. Per Re alla fine arriva invece un secondo posto con il tempo finale di 45.66, altro tempo ottimo per lui che conferma l’ottimo stato di salute dell’atleta.



A Nembro invece è avvenuto l’atteso esordio in gara individuale di Matteo Galvan, per la prima volta nell’anno in gara nei 400 metri. Il primatista Italiano ha vinto la gara con il buon tempo di 46.15 che lo conferma per la staffetta 4x400 Italiana per Berlino. Conferma in chiave staffetta anche per Michele Tricca secondo dietro Galvan con il personale stagionale di 46.21. Nel disco sempre a Nembro vittoria per Valentina Aniballi che lancia a 56.73. Sesta nei 400 femminili invece Maria Enrica Spacca

Venerdì 6 Luglio 2018



