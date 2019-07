RIETI - In crescita Matteo Galvan nel trentesimo Meeting Internazionale Sport Solidarietà di Lignano Sabbiadoro (Udine). Il quattrocentista migliora il primato stagionale nella serata bagnata dello stadio Teghil e sulla pista resa umida dal forte temporale che si è abbattuto sulla località friulana, l’azzurro allenato da Maria Chiara Milardi corre in 46.51 nella seconda serie, che vale il settimo posto totale, e lima quattro centesimi al tempo che aveva realizzato all’esordio a Nembro il 28 giugno (46.55). Dopo i brutti infortuni il peggio sembra alle spalle per Galvan che è pronto a tornare sui suoi livelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA