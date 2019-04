RIETI - Ecco le variazioni raccolta Porta a porta e nel traporto pubblico locale per le festività pasquali comunicate dalla Asm di Rieti.



In occasione delle festività Pasquali l’Azienda Servizi Municipali rende noto all’utenza che il servizio di Trasporto Pubblico Locale e quello di raccolta Porta a porta subiranno delle modifiche.



Il Tpl osserverà i seguenti orari:



Domenica 21 aprile, il servizio sarà sospeso ad eccezione della linea 513 (Rieti – Terminillo) che osserverà l’orario festivo in vigore;



lunedì 22 aprile, il servizio si svolgerà regolarmente osservando l’orario festivo in vigore.



Per quanto concerne invece la raccolta Porta a porta, il servizio verrà svolto regolarmente il giorno 22 aprile. Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA