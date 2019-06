RIETI - Processo che coinvolge componenti della ex giunta di Poggio Nativo: ieri a testimoniare in tribunale, la neoeletta sindaca, Veronica Diamilla, che all'epoca dei fatti era consigliere di minoranza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 5 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA