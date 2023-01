Rieti, uomo cade in una cisterna e perde la vita

RIETI - I vigili del fuoco della Sede centrale di Rieti sono intervenuti all'interno di una tenuta agricola nel territorio del Comune di Poggio Nativo per il recupero di una persona deceduta all'interno di una cisterna in cemento, contenente acqua.

I vigili del fuoco hanno primariamente individuato l'uomo, ormai esanime, attraverso un sovrastante passo d'uomo di ridotto dimensionamento. In considerazione dell'altezza della cisterna si è reso necessario l'intervento dell'Autoscala con l'ausilio di un sistema di ancoraggio verticale di derivazione Saf per le operazioni di calata e recupero tramite operatore e tavola spinale al fine poter poi effettuare la traslazione della salma. Sul posto i carabinieri del locale Comando stazione e personale del 118 per le ritualità di competenza.