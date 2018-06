RIETI - L’Azienda Servizi Municipali Rieti comunica all’utenza che, in seguito all’Ordinanze del Comandante della Polizia Locale relative alla chiusura al traffico di alcune vie cittadine al fine di consentire lo svolgimento delle Infiorate e della Processione dei Ceri in onore di S. Antonio, fino alle 14 di lunedì 25 giugno le corse della linea 101 non transiteranno per il centro storico.



Si ricorda, inoltre, che durante lo svolgimento della tradizionale processione dei ceri in onore di S. Antonio, il servizio subirà delle temporanee variazioni.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:11



