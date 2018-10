© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’assessorato alla Cultura del Comune di Rieti comunica che giovedì 11 ottobre alle 17,30, presso la Sala Polifunzionale del Complesso di Santa Lucia, avrà luogo la presentazione del volume dal titolo “Sentieri Storici della Prima Guerra Mondiale. Storia della Grande Guerra tramite le cartoline illustrate dell’epoca”, di Luciano e Lavinia Tribiani.L’Ingegner Tribiani farà ripercorrere la storia dell’Italia del grande conflitto mondiale attraverso le immagini e i testi scritti delle cartoline postali dell’epoca, veri e propri mezzi di propaganda e di comunicazione di cui a quel tempo si faceva largo uso e che oggi rappresentano preziose fonti iconografiche ed importanti documenti storici. L’evento in questione apre gli appuntamenti previsti per il SIMBAS 2018 che quest’anno avrà come tema “La Grande Guerra 1914-1918 e i suoi riflessi nell’Alta Sabina e nel Cicolano”, e si inserisce nel contesto dei contributi offerti da svariati studiosi a questo capitolo della storia d’Italia e del nostro territorio.Nella stessa data sarà presentato il ricco calendario di iniziative, che prevede anche una particolare esposizione di miniature da collezione e un interessante convegno, oltre a spettacoli, proiezioni di film, conferenze e presentazione di libri nelle biblioteche e nei musei del Sistema Integrato dell’Alta Sabina.Per il programma completo www.simbas.it