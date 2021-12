Rieti, presepe ambientato a Porta d'Arce per la Questura di Rieti

RIETI - In occasione delle Festività Natalizie, alcuni Agenti della Questura di Rieti, si sono messi all’opera per realizzare un presepe ambientato in una delle Porte più simboliche della città, Porta D’Arce.

L’idea è proprio quella di dare risalto ad alcune delle ricchezze presenti sul territorio reatino fondendo insieme i luoghi che caratterizzano la città di Rieti, quali la Porta D’Arce con la sua famosa fontanella e il Monte Terminillo innevato, dove è stata rappresentata la natività vegliata e abbracciata da San Francesco d’Assisi, figura molto importante per la comunità reatina.

Il lavoro dei due poliziotti promotori di questa iniziativa è stato minuzioso, tanto da richiedere sopralluoghi e molto tempo per la realizzazione.

Il presepe è stato collocato nell’atrio antistante l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per dare la possibilità anche a parte degli utenti esterni di poterlo visionare ed apprezzare.