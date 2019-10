© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Mondadori Store di Via Roma la letteratura si apre anche ai più piccoli. Previsto per domani pomeriggio, giovedì 24 ottobre, l’incontro con l’autrice Chiara del Soldato, che a partire dalle 17.30, presenterà il suo ultimo lavoro intitolato “Tesorobus”. Un libro di racconti fatto su misura per i lettori in erba, del quale verrà offerta una lettura animata e divertente, a cui seguiranno anche dei laboratori creativi.Con “Tesorobus”, la Del Soldato interagisce con un pubblico particolare e genuino come quello dei bambini, a cui il libro si rivolge con l’intento di educare e sensibilizzare, attraverso il punto di vista dei piccoli protagonisti delle vicende. Ben 14 racconti a disposizione dei giovani lettori, pronti ad imparare e divertirsi grazie alle pagine dell’autrice nata a Grosseto e residente a Rieti, già nota per lavori interessanti come “Il Figlio di Troppo” (Prospettiva Editrice, 2018). Appuntamento alle 17.30 di domani (giovedì 24 ottobre) in Via Roma 61. Si raccomanda la prenotazione per partecipare ai laboratori.