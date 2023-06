Lilt, premiati i vincitori del concorso grafico per il manifesto la “Giornata mondiale senza tabacco”

RIETI - Nella Sala convegni della sede di via dei Crispolti della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio ,si è svolta la premiazione dei vincitori del concorso grafico per un manifesto avente per argomento la “Giornata mondiale senza tabacco”.

Titolo del concorso, proposto dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti ODV, era “Scuole senza fumo” ed ha visto la partecipazione di 28 studenti dell’Epn Elena principessa di Napoli, Sezione Liceo artistico.

E’ risultata vincitrice Miriam Di Ramio, alunna della IV A. La sua opera è già visibile in tutta la città esposta in manifesti e fioriere.

Il secondo premio è stato appannaggio di Pietro Festuccia II D; il terzo premio è andato, ex aequo ad Ariana Fejzulahi e Laura Ferretti.

I premiati hanno vinto materiale scolastico.

Ha fatto gli onori di casa il dott. Mario Santarelli, Dirigente Uoc del reparto di Radioterapia dell’OPG, consigliere della Fondazione, il quale alla luce della sua esperienza, ha affrontato i problemi dei danni del fumo ed ha assicurato che la Varrone ha in animo si stringere ancora di più i rapporti con la Lilt Rieti per portare avanti progetti che rafforzino il concetto di prevenzione.

A sua volta il presidente Zepponi, ringraziato il dott. Santarelli per la scelta di effettuare la premiazione dei vincitori il concorso nella sede della Fondazione e per la promessa di un impegno sempre più stretto con la LILT, ha illustrato i compiti della sua associazione, ed ha infine invitato i giovani a tenersi lontano dal tabacco e quindi dal fumo, per garantirsi, con un necessario corretto stile di vita, un futuro lontano dal male.

La dott.ssa Maria Carla Massimetti, Dirigente psicologa dell’Uoc di Patologia da dipendenza, in rappresentanza dell’ASL Di Rieti, ha confermato la costante presenza dell’Asl sul tema della prevenzione, intervenendo da anni soprattutto nelle scuole per informare i giovani della pericolosità di tutte le dipendenze anche mediante il CIC (Centro informazione e consulenza) al quale si possono sempre rivolgere.

Tra i presenti l’Assistente sociale Elisabetta Caldarelli dell’Uoc Dipendenza.

La prof.ssa Fulvia Di Simone, porgendo i saluti della Dirigente scolastica prof. Paola Giagnoli, trattenuta da impegni di lavoro, ha espresso la sua soddisfazione per essere stata presente come insegnante in tutte e tre le edizioni del Concorso ed ha invitato i giovani a seguire le indicazioni che scaturiscono dalle iniziative di chi suggerisce la prevenzione.

Successivamente il vicepresidente della Lilt Rieti, Flavio Fosso, quale coordinatore, ha presentato i componenti la commissione che ha esaminato gli elaborati composta da Marcella Della Penna, Silvano Fagiolo, Anna Rita Masci, Maria Carla Massimetti, Barbara Pelagotti, Mario Santarelli. Tutte le scelte sono avvenute all’unanimità.

Successivamente sono state consegnate alle professoresse, Fulvia Di Simone, Maria Laura Fosso, Daniela Scancella, insegnanti degli studenti partecipanti, medaglie ricordo della Giornata mondiale senza tabacco e a tutti gli studenti presenti un attestato di partecipazione.

Preziosa la collaborazione dell’As della Fondazione Varrone, la giornalista Alessandra Lancia.