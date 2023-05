Amatrice premiata dalla Regione come eccellenza sportiva. Capriccioli: «Un grande onore e tanta responsabilità»

RIETI - L'Amatrice Calcio questa mattina è stata premiata alla Regione Lazio come eccellenza sportiva dopo la promozione in Eccellenza ottenuta lo scorso 23 aprile. Nella Sala Tevere della Regione erano presenti il presidente Francesco Rocca, l'assessore allo Sport Elena Palazzo, l'assessore alla Ricostruzione Manuela Rinaldi e il deputato Paolo Trancassini.



«Una giornata indimenticabile - afferma il presidente Tito Capriccioli - Essere premiati dalla Regione Lazio per il nostro campionato, è un grande onore ma nello stesso tempo una grande responsabilità, perché rappresentiamo la provincia di Rieti al livello calcistico più elevato nella prossima stagione -dichiara il Presidente Capriccioli a margine della premiazione- ringrazio il presidente Rocca e l'assessore Palazzo per averci invitato: è uno stimolo ulteriore che ci motiva per questo nuovo percorso che intendiamo affrontare con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto in questi anni».

Alla cerimonia presente anche una delegazione di alunni dell'istituto Onnicomprensivo Marchionne di Amatrice.