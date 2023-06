Cinque progetti per difendere l'ambiente, premiazione allo stadio "Stirpe"

Cinque progetti pensati e formati insieme per un unico obiettivo comune: difendere l'ambiente. È questo lo scopo del progetto 'Sfida' promosso dai Rotary Club Fiuggi, Formia-Gaeta e Monterotondo-Mentana. Premiati i ragazzi di cinque istituti: l'IIS Bragaglia di Frosinone, l'IIS Liceo Cicerone Pollione di Formia, l'Istituto Paritario Bonifacio VIII di Anagni, l'Itis M.O.V.M Don Giuseppe Morosini di Ferentino e il Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano di Monterotondo. I ragazzi, tramite le proposte vincitrici del progetto, hanno portato all'attenzione delle varie amministrazioni alcune tematiche e idee importanti per la tutela dell'ambiente. La cerimonia si è svolta all'interno dello stadio Benito Stirpe-Psc Arena, uno dei quattro stadi in Europa che all'inizio della prossima stagione sarà totalmente green e sostenibile. Un luogo simbolo che coniuga i valori dello sport, della sfida positiva e dell'ambiente.