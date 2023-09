Stazioni da valorizzare, successo per la consegna del premio ferroviario europeo “Euroferr”

RIETI - Nella sala intitolata al senatore Cicolani della Provincia sono stati premiati con il Premio Ferroviario Europeo Euroferr, (alla presenza dei Vertici Nazionali Aec, del presidente nazionale Aec Vito Visconti di Bari, del Consigliere Nazionale Aec ingegner Bernardo di Milano, del Segretario regionale Marche Antonio garruto, dello staff Aec Varone oreste e Marcello Luca di Roma del Segretario Generale del Cifi Ingegnere Valerio Giovine), la Provincia di Rieti, i Sindaci reatini (per le loro Stazioni Ferroviarie da valorizzare considerate ad Alta Valenza Storica, Turistica, ambientale e archeologica) di: Rieti; Cittaducale; Antrodoco - Borgo Velino; Contigliano; Greccio,; Castel Sant Angelo



Inoltre , sono state le seguenti Associazioni Culturali di Rieti considerate Benemerite:

il Rotary Club di Rieti; la Delegazione Fai di Rieti ( presente con il presidente regionale Fai, con la responsabile del Fai DI Rieti e la dottoressa Cattanei già Presidente di Rfi Fs) ; l’Associazione Riattivati di Rieti; l’Associazione Amici di Rieti; l’Associazione Collezionisti “Sabatino Fabi” di Rieti ; l’Associazione Culturale Amarganta di Rieti; Aipai (l’Associazione Italiana per il patrimonio Archeologico Industriale) e Il prestigioso studio d’arte Sveva de Felice per le sue opere ferroviarie e mitologiche ( Roma - Poggio Catino).



Dopo che l’ideatore del Premio Euroferr di Aec ( Gen Mario Pietrangeli) ha evidenziato il concetto principale del Premio: Euroferr «le stazioni non sono solo punti di transito ma porte di ingresso a territori meravigliosi affascinanti ricchi di storia, arte, cultura , creatività “ Il Fai ha esposto Il proprio piano per la Valorizzazione culturale e storica delle stazioni ferroviarie della linea Terni -Rieti -L’Aquila che prevede la collocazione nelle citate stazioni di targhe Fai dove vengono indicati le caratteristiche storiche artistiche , culturali , ambientali e archeologiche delle località servite dalla citata linea.



L’Assessore alla cultura prof Letizia Rosati di Rieti ha evidenziato l’importanza culturale e storica nonché turistica della valorizzazione delle stazioni e della linea Terni-Rieti-L’Aquila in sintonia con il Fai e con le associazioni culturali presenti nella sala Cicolani.



Il Professor Lorenzetti gia’ Direttore dell’Archivio di Stato di Rieti ha esaltato il valore storico della linea in argomento da lui molto amata.