RIETI - Prima distrugge l'abitazione sotto l'effetto di droga e alcol, poi si scaglia violentemente contro i genitori. Finisce agli arresto un 46 enne di Forano, già conosciuto dalla forze dell'ordine. Tutto è acacduto ieri mattina e l'episodio ha tebuto con il fiato sospeso per due ore l'intero centro abitano del comune della Sabina.



Tutto ha avuto inizio con una telefonata al 112, con una ragazza che, con voce disperata, ha raccontato che suo fratello, poco prima, sotto l'effetto di droghe e alcol aveva ditrutto l'abitazione familiare e poi aggredito, verbalmente e fisicamente, i genitori. L'operatore dell'Arma che ha riposto al telefono, conoscendo perfettamente la situazione già esplosiva che si viveva nella famiglia da dove era arrivata la richiesta di aiuto, faceva convergere sul posto due pattuglie, dalle stazioni di Casperia e Torri in Sabina, nonché personale medico.



Al loro arirvo, la sorella i genitori e alcuni vicini si precipitavano intorno alla pattuglia, raccontando quanto avvenuto. La mamma del 46enne, intanto, con profonde tumefazioni al capo, veniva soccorsa e trasportata con il 118 all'ospedale di Rieti.



Comprednendo, inoltre, la gravità della situazione, i militari si mettevano subito in contatto con l'uomo barricato in casa, salendo verso l'abitazione. Il 46enne prima apriva la porta, poi senza alun motivo apparente, iniziava scagliarsi contro i carabinieri, cercando di colpirli. Dopo un berev tafferuglio, i militari riusciva,o a bloccare l'uomo che, divincolandosi, riusciva poi a raggiungere il balcone dell'abitazione e da lì si gettava in strada, cercando una via di fuga. L'equipaggio si metteva subito al suo inseguimento ma eniva presto raggiunto anche se, prima di essere bloccato, ha sferrato pugni, calci e morsi verso i carabinieri.



Riaccompagnato nella sua abitazione, veniva posto in condizioni di sicurezza per ricevere le cure dei sanitari. Il soggetto veniva quindi soccorso dal personale medico e, considerate le sue condizioni, veniva sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Si procedeva quindi al suo arresto per i reati di violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.



Riportata la calma, la madre del fermato è stata giudicata guaribile in alcune settimane, emtre tre sono i carabinieri rimasti feriti.



Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:24



