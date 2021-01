RIETI - S’ingarbuglia la matassa del piano quadro delle Porrara. Secondo fonti bene informate, alla redazione dello stesso piano avrebbe partecipato un tecnico comunale che avrebbe terreni proprio in quell’area. Conflitto di interessi? Sta di fatto che si tratterebbe di un vero e proprio pasticcio sul quale ora la maggioranza dovrà metterci di nuovo le mani. Non solo, sono emerse anche presunte incompatibilità che riguarderebbero il presidente della Commissione urbanistica, Matteo Carrozzoni (FdI), che non ha partecipato alla riunione della Commissione urbanistica di ieri. «È emersa una incompatibilità - conferma Carrozzoni - di cui non ero a conoscenza e con la segretaria generale si è convenuto sulla inopportunità della mia partecipazione. Non è una posizione politica». Una commissione che si è avvitata su chi doveva presiederla, poiché è mancato anche il suo vice, leghista, Maurizio Ramacogi. Assente il presidente del consiglio comunale Giuliano Sanesi (Fi) che aveva firmato la convocazione. Dopo quasi due ore si è deciso di rinviare la commissione. («Stiamo su scherzi a parte», ha ironizzato il capogruppo azzurro, Ettore Saletti).

L'assessore

«Penso sia il caso di aggiornare la seduta - spiega l’assessore all’Urbanistica, Antonio Emili - per rimettere il piano a una ulteriore fase istruttoria e riportarlo, dopo questa fase, in una prossima commissione». E poi parla di «varianti procedurali». Parole che fanno capire che qualcosa va sicuramente rivisto. È probabile che salti anche l’odg del prossimo consiglio comunale, rimandando alle calende greche l’approvazione del Piano quadro. «Ci hanno fatto fare una commissione senza iniziarla. Ciò che abbiamo visto è la totale assenza di una strategia mista a superficialità», attacca il capogruppo Pd, Alessandro Mezzetti. Fatto politico da registrare è la mancata partecipazione degli esponenti della Lega, da sempre critici con questo strumento urbanistico. I vertici del Carroccio avrebbero richiesto un parere di legittimità alla segretaria generale Mancini. Nel frattempo è arrivata un nota del deputato Alessandro Fusacchia e del consigliere Ludovisi (Possibile): «Non solo il Comune ha “dimenticato” di far fare la Valutazione ambientale strategica, ma ha provato con un blitz di fine d’anno a far approvare un piano che frammenta l’area Porrara». Per i due la giunta Cicchetti illuderebbe i proprietari che «pagano l’Imu e chiedono legittimamente di vedere valorizzati i propri terreni». Per tutto ciò serve «ricominciare da capo, e farlo aprendo un grande confronto trasparente e pubblico con i proprietari e tutti gli abitanti dell’area».

