RIETI - Il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti in un post su facebook rassicura la cittadianza sullo stato del ponte di via Loreto Mattei: «Nel quadro delle ricorrenti verifiche dello stato di salute dei ponti che attraversano il fiume Velino in territorio comunale, l'ing. Peron, dirigente dei settori Lavori pubblici e Urbanistica, e l'ing. Bruno Mancini hanno effettuato una serie di sopralluoghi. Dalle verifiche, che verranno ripetute secondo cadenza di legge, non emergono motivi di preoccupazione. In qualche caso c'è bisogno solo di ordinaria manutenzione. Tali interventi, non legati alla salute delle strutture, saranno calendarizzati quanto prima».

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:20



