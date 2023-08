Tutti i ponti del calendario scolastico 2023-2024, fino a cinque giorni nella settimana fra il 25 aprile e il 1° maggio

Quali ponti ci sono per il nuovo anno scolastico? Nelle regioni italiane la prima campanella suonerà nella settimana dell’11 settembre (tranne la provincia autonoma di Bolzano, che inizia in anticipo il 5 settembre). Dall’Immacolata alla festa della Liberazione al Primo Maggio, ci saranno molte occasioni per riposare.

Studentessa promossa dal Tar, Valditara: «La sentenza accentua gli aspetti formali rispetto a quelli sostanziali»