Ponte San Francesco, conclusa la messa in sicurezza

RIETI - L’assessore alla Manutenzione e al Decoro del Comune di Rieti, Fabio Nobili, comunica che si sono conclusi in data odierna i lavori di messa in sicurezza e sistemazione temporanea del Ponte pedonale di San Francesco.

In particolare, gli operai del settore manutenzione hanno provveduto a sostituire le tavole più usurate e hanno ripristinato il tappeto di gomma lungo tutta la passerella.

«Portiamo a termine un importante intervento, seppur temporaneo – spiega l’assessore Fabio Nobili – il Comune di Rieti, infatti, è destinatario di un finanziamento regionale di circa 195mila euro, per il quale siamo in attesa che vengano sbloccati i fondi. Non appena avremo le somme a disposizione procederemo ad una riqualificazione totale del ponte con nuovi materiali che permetteranno di evitare i problemi tipici del legno che si sono registrati negli anni».