Anche a Rieti la polizia festeggia il 169° anno dalla fondazione

RIETI - La Polizia di Stato ha festeggiato oggi, 10 aprile, il 169° anniversario della sua fondazione. Il questore Maria Luisa Di Lorenzo, alla presenza del vice prefetto vicario Luisa Cortesi, ha deposto una corona in memoria dei caduti, al cippo del Cimitero Comunale.

Una cerimonia sobria come quest’epoca pandemica ci impone, ma che non ha rallentato l’attività della Polizia di Stato che, oltre a far rispettare le norme per il contrasto dei contagi, ha mantenuto costante il numero dei dati operativi rispetto all’anno precedente, aumentando anzi l’attenzione nei confronti dei reati commessi all’interno delle mura domestiche.

Al riguardo, sono stati irrogati 51 avvisi orali e 9 proposte di sorveglianza speciale a fronte rispettivamente dei 20 e delle 4 dell’anno precedente e 7 ammonimenti per stalking.

