Celebrato il 172° anniversario dalla fondazione delle polizia: «Esserci sempre»

RIETI - La Polizia di Stato ha celebrato oggi il 172° anniversario della sua fondazione con una cerimonia nazionale che si è tenuta a Roma nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo.

“Esserci Sempre”, è il tema dell’anniversario che sintetizza l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso.

Nel capoluogo reatino le celebrazioni hanno avuto inizio questa mattina, alle ore 09.00, presso il Cimitero comunale, dove il Questore della provincia di Rieti, Dr. Mauro Fabozzi, alla presenza del Prefetto di Rieti Dott.ssa Pinuccia Niglio e di rappresentanze della Polizia di Stato e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ha deposto una corona di alloro presso la stele eretta in ricordo dei Caduti della Polizia.

Alle ore 10,30, in Piazza Beata Colomba, presso la Chiesa di San Domenico si è svolta la cerimonia provinciale alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, di personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio in tutti gli Uffici della provincia e di numerosi cittadini che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla Polizia di Stato.

Fra gli invitati anche numerosi studenti in rappresentanza delle scuole della provincia e fra questi l’Istituto di Istruzione Superiore Elena Principessa di Napoli di Rieti la cui orchestra ha arricchito la manifestazione con la magistrale esecuzione di alcuni brani.

Dopo i saluti istituzionali e la lettura dei messaggi augurali inviati dal Presidente della Repubblica, dal Ministro dell’Interno e dal Capo della Polizia, il Questore di Rieti ha evidenziato lo sforzo quotidiano della Polizia di Stato nel controllo del territorio, nella prevenzione e nel contrasto ai reati, nonché nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tracciando un bilancio delle attività svolte nella provincia nel corso dell’ultimo anno.

A seguire, sono stati premiati con onorificenze e ricompense, consegnate dal Prefetto di Rieti Dott.ssa Pinuccia Niglio e dal Questore di Rieti Dr.

Mauro Fabozzi, i dipendenti della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

A margine della manifestazione celebrativa, in Piazza Beata Colomba, la cittadinanza ha potuto visitare alcuni stand appositamente allestiti per illustrare le attività della Polizia Stradale, della Polizia Postale e delle Comunicazioni, della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Minori della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Rieti dove gli Agenti della Polizia di Stato hanno illustrato le moderne tecnologie utilizzate nei servizi investigativi.