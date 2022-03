Poggio Moiano, vanno in scena "Le nozze di Arlecchino"

RIETI - Ieri sera la prima, stasera (sabato) e domani (domenica) pomeriggio le repliche de “Le nozze di Arlecchino” di scena presso il Teatro Comunale Vicolo Primo, Poggio Moiano. Una tre giorni all’insegna della commedia dell’arte a cura del Teatro Ricerche, in collaborazione con Topofilia e Controvento, con il patrocinio del Comune di Poggio Moiano.

La storia. Le nozze di Arlecchino” con Marco Gallo che cura anche la regia e Magda Andrè, è una commedia ispirata ad una rappresentazione teatrale francese del XIII secolo, scritta da Adam de le Hale (poeta, giullare e musicista) in occasione del Calendimaggio o di un’altra festa avente uguale carattere propiziatorio.

L’opera dell’Associazione Culturale Teatro ricerche ricrea l’analisi ironica del rapporto di “coppia”, inteso non solo come gioco a due delle maschere demoniache, ma anche come conflitto interno al gioco di coppia uomo-donna nel quale gli opposti, le attrazioni, le distensioni e le malizie generano la lite atavica e inevitabile per la sopravvivenza delle proprie individualità.

Questa sera sipario alle 21, domenica pomeriggio alle 18. Costo del biglietto 12 euro. Info: 333/5780720.