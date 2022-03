Drive-in Poggio Mirteto: dal 14 marzo cambiano i giorni di apertura per l’esecuzione dei tamponi

RIETI - La Asl di Rieti comunica che dal 14 al 25 marzo le attività del drive-in per l’esecuzione dei tamponi per la diagnosi del virus Sars CoV-2 in via Finocchieto a Poggio Mirteto si svolgeranno lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Dal 28 marzo in poi i le attività si svolgeranno mercoledì-giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00.