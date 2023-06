Poggio Mirteto, acqua non potabile nella zona dello Scalo

RIETI - La frazione di Poggio Mirteto Scalo è senza acqua potabile.

Una ordinanza del sindaco Giancarlo Micarelli ne vieta l’utilizzo per scopi potabili e alimentari. Il divieto di utilizzo a seguito della comunicazione della Asl di Rieti, dopo che l’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio su una fontana pubblica in via Brodolini aveva evidenziato una concentrazione di batteri coliformi sopra la norma, riguarda l’intero centro abitato di Poggio Mirteto Scalo fino all’altezza della zona artigianale e via Passo della Bufala.

L'ordinanza. “Considerato che si rende necessario, per la tutela della pubblica salute - recita il testo dell’ordinanza emessa dal sindaco Giancarlo Micarelli - adottare apposita ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed alimentari”.

L’utilizzo dell’acqua è consentito unicamente per usi domestici e per l’igiene della persona dunque con l’ordinanza che dispone il divieto per usi potabili ed alimentari che resterà in vigore fino a nuova comunicazione.

Come avviene in questi casi ora si provvederà alla clorazione e disinfezione dei serbatoi e della condotta idrica e poi, quando nuove analisi attesteranno il ritorno dei valori nella norma e dunque la potabilità dell’acqua, il provvedimento di divieto di utilizzo dell’acqua potabile verrà revocato.

Intanto con la stessa ordinanza il sindaco Giancarlo Micarelli ha disposto che l’ente gestore, Acqua Pubblica Sabina, affigga nell’area interessata apposita cartellonistica e copia dell’ordinanza e di ripristinare le condizioni igieniche necessarie al fine del ritorno della potabilità dell’acqua.