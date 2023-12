Poggio Mirteto, festa e incontri per i 60 anni del Liceo Scientifico "Gregorio da Catino"

RIETI - Compie 60 anni il Liceo Scientifico "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto. Per celebrare l’evento sono state programmate una serie di iniziative che andranno avanti per l’intero anno scolastico.

La prima, giovedì 7 dicembre alle 9.30 quando si ritroveranno insieme alla dirigente Valentina Bertazzoli e i docenti, gli studenti della prima classe che si formò nel 1963 a Poggio Mirteto quando il Liceo venne istituito come sezione staccata del Liceo Scientifico Statale "Cavour" di Roma. Alla conferenza seguirà poi quella in programma martedì 19 dicembre sempre con ex studenti dal titolo “alcune carriere significative”.

In entrambe le conferenze, oltre alle reunion, gli studenti pionieri di quella che fu una esperienza che cambiò il volto dell’istruzione nel territorio, ripercorreranno con aneddoti, testimonianze e ricordi il tempo in cui le scuole superiori mossero i primi passi in Sabina. Il Liceo di Poggio Mirteto dopo la sua istituzione nel 1963, dal 1965 divenne sezione staccata dello Jucci di Rieti per poi diventare autonomo dall'anno scolastico 1969/1970 assumendo l’attuale denominazione con la sede per 30 anni nel centro storico di Poggio Mirteto per poi trasferirsi dal 1998 presso il Polo Didattico.