“Il Pnrr a Rieti: infrastrutture per pianificare il futuro”, tutto pronto per il seminario di Confartigianato

RIETI - “Il PNRR a Rieti: infrastrutture per pianificare il futuro”: questo è il titolo del seminario che Confartigianato Imprese Rieti ha organizzato, per venerdì 19 novembre alle ore 16.30 presso la sede dell’Associazione, per capire come il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) impatterà sul nostro territorio e quale ruolo potrà avere Confartigianato nella programmazione di vari interventi previsti dal Piano.

Come tutti ormai sanno, il PNRR è lo strumento introdotto dall’Unione europea per la ripresa post pandemia COVID-19, ai fini del rilancio dell’economia degli Stati Membri. La durata di questo strumento coprirà gli anni dal 2021 al 2026. Il PNRR è lo strumento che deve dare attuazione al Next Generation EU, definendo un pacchetto coerente di riforme e investimenti, dettagliando i progetti e le misure previste. Il 30 aprile 2021 il Governo Italiano ha trasmesso alla Commissione Europea il testo del nostro Piano. Il PNRR italiano prevede investimenti per un totale di 222,1 miliardi di euro: 191,5 miliardi di euro sono finanziati dall’Unione europea attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti) e ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021 e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021.

Risorse ingenti che occorrerà valutare quale impatto avranno sull’economie del territorio e come, con quali progetti. La qualità e ruoli ricoperti dai relatori del seminario sono garanzia di professionalità per rispondere alle tante domande che la platea vorrà loro rivolgere.

Interverranno al seminario relatori di particolare rilevanza. Tra gli altri: Luca Masi, coordinatore CTS Europa di Anci Lazio; Daniele Sinibaldi, Vice sindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Rieti; Gianluca Loffredo, Sub Commissario Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Ricostruzione; Romano Bernini, della cabina di coordinamento integrata sisma; Fabio Massimo Cataldo, Vice Presidente del Parlamento Europeo.

Per partecipare occorre il Green Pass e prenotazione, al fine di rispettare le normative COVID-19. Per info e adesioni: Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746 218131 info@confartigianatorieti.it.