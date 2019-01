RIETI - Il Comune di Rieti inciampa sulle bolle d’aria del pistino coperto al Guidobaldi. Troppi i rigonfiamenti presenti sul tartan della struttura coperta del camposcuola per garantire la sicurezza dei giovanissimi impegnati in pista e così, a tre giorni dal campionato regionale di triathlon riservato alla categoria Cadetti che sarebbe andato in scena domani, l’Atletica Studentesca Andrea Milardi sbotta sui lavori non eseguiti dal Comune e innesca l’affondo dell’opposizione per la perdita di un evento regionale che, in una sola giornata, avrebbe nuovamente garantito diverse centinaia di presenze al Guidobaldi e di riflesso in città.



