di Alessandra Lancia

RIETI - Dieci giorni da ieri: tanti ne ha Sergio Pirozzi per decidere se continuare a fare il sindaco di Amatrice o il consigliere regionale. Il consiglio comunale riunitosi nella serata di ieri sotto la guida del vice sindaco Filippo Palombini ha formalmente posto il tema della incompatibilità dei due incarichi di Sergio Pirozzi dando al sindaco i 10 giorni di tempo previsti dalla legge per scegliere quale mantenere tra i due. Il consigliere comunale Francesco Di Marco ha chiesto a Palombini quali fossero le intenzioni di Pirozzi e, in caso di sua rinuncia alla carica di sindaco, come sarebbe cambiata la giunta comunale. Palombini ha preferito non commentare il procedimento in corso a carico di Pirozzi ma si é detto disponibile a guidare l’amministrazione comunale, sottolineando la pienezza del mandato dell’amministrazione fino alla scadenza naturale, nel 2019. Salvo colpi di scena, mai da escludere con Pirozzi, appare certa l’opzione del sindaco per il ruolo di consigliere regionale.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA